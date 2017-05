TopCR | May 4, 2017 | Uncategorized

By Katherine Castro El inglés es uno de los idiomas más importantes en el mundo, sin embargo muchos estudiantes de instituciones públicas de nuestro país se quejan de que las clases son deficientes y no satisfacen sus necesidades. Ana Isabel Campos, Asesora Nacional de Inglés del Ministerio de Educación Pública (MEP), aseguró que se trabaja en una reforma integral que […] …read more