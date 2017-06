TopCR | June 2, 2017 | Uncategorized

By Jacqueline Otey Este viernes el festival de música Rock am Ring, que se celebraba al aire libre en la ciudad alemana de Nürburg, fue interrumpido debido a “una amenaza terrorista“. Los organizadores indicaron a los más de 10 mil asistentes que abandonaran el lugar, mientras fuerzas policiales proceden a inspeccionar la zona. La policía informó en un comunicado que […] …read more