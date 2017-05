TopCR | May 17, 2017 | Uncategorized

By Jacqueline Otey Las fuertes lluvias han afectado esta tarde a localidades como Coronado, que tiene zonas inundadas en Cascajal y San Rafael. De acuerdo con información del departamento de comunicaciones de Bomberos, "se efectúo revisión y hubo afectación de 14 viviendas por la cantidad de agua y deslizamiento, sin embargo, no hay personas heridas en la escena. […]