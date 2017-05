TopCR | May 2, 2017 | Uncategorized

By Graciela Fonseca El polémico partido entre Saprissa y Herediano del pasado sábado sigue sacando roncha. Jafet Soto, gerente general del equipo florense habló claro. Asegura que aceptarán las sanciones del Comité Disciplinario y de paso le envió un recado a la prensa. “No tenemos por qué no creer en el Comité, creemos que lo que se vaya […] …read more