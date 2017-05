TopCR | May 20, 2017 | Uncategorized

By Harold Leandro Javier Rojas González es sinónimo de periodismo y de denuncia. Nunca se ha quedado callado ante lo que debe decir y lo hace de una forma clara, con esa coherencia que solo él tiene en la prensa costarricense. Pero también dispone de autoridad para alzar la voz, no tanto por su larga data en el […] …read more