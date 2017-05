TopCR | May 23, 2017 | Uncategorized

By Alexánder Ramírez “Yo espero que Juancito recapacite, que no haya sido por un tema del calor del momento”, respondió esta tarde la jefa de la bancada legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN), Karla Prendas, a la amenaza del diputado Juan Marín de separarse de la fracción. Marín anunció este martes que valorará dejar la bancada si en […] …read more