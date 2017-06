TopCR | June 3, 2017 | Uncategorized

By Alexánder Ramírez El jefe de campaña de Rafael Ortiz, el exministro Randall Quirós, no podría votar por su precandidato en la convención interna del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que se celebrará este domingo. La denuncia la hizo Quirós este sábado. Indicó que el Tribunal Electoral Interno de la agrupación no habilitó el centro de votación en […] …read more