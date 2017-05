TopCR | May 25, 2017 | Uncategorized

By Adrián Mendoza Una mala noticia recibió el delantero nacional Joel Campbell tras finalizar la Temporada 2016-2017, con el Sporting de Lisboa en Portugal. El equipo lusitano le comunicó, que no ejercerá la opción de compra por su ficha, por lo que deberá regresar al Arsenal. “Joel fue debidamente informado, que el Sporting no ejercerá la opción de […] …read more