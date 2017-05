TopCR | May 25, 2017 | Uncategorized

By Hermes Solano Johnny Araya volvió a Liberación Nacional y ya participa del directorio político verdiblanco; sin embargo, todavía no ha presentado de manera oficial su renuncia a Alianza por San José, partido que lo llevó de nuevo a la Alcaldía de la capital. Así lo reconoció José Zamora, presidente de esa agrupación política, indicando que no ha […] …read more