TopCR | May 14, 2017 | Uncategorized

By Adrián Mendoza Santos demostró que no llegó solo a cumplir con el calendario y sacó una valiosa victoria de 1-2 ante Saprissa. El técnico Jhonny Chaves aseguró que el ambiente previo, donde los daban por menos, sacó el orgullo de sus dirigidos. Ahora el equipo guapileño da por terminada la Cuadrangular y piensa en lo que será la […] …read more