TopCR | May 3, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción The Management Group (TMG), que fue el despacho de contadores del actor Johnny Depp se defendió tras la demanda que impuso el artista, alegando que Depp es adicto a las compras. “Él es el responsable de no saber manejar sus fianzas”, indicó la compañía en un escrito. Depp les exige una compensación por 25 millones […] …read more