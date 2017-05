TopCR | May 30, 2017 | Uncategorized

By Yaslin Cabezas El próximo jueves y viernes habrá cierres en la ruta 32, que une San José con Limón, debido a la demarcación que se hará desde el cruce de Río Frío hasta la capital. El horario de cierres será de 8:00 a.m. a las 2:00 p.m. entre el cruce de Río Frío y San José. El Ministerio de Obras […] …read more