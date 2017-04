TopCR | April 26, 2017 | Uncategorized

By Adrián Mendoza Los días de Joel Campbell con el Sporting de Lisboa están llegando a su fin, existía una opción de compra, pero todo hace indicar que los lusitanos no la harán efectiva. Ante este panorama, el tico deberá regresar al Arsenal, club dueño de su ficha, donde no ha tenido muchas oportunidades en los últimos años. […] …read more