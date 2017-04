TopCR | April 28, 2017 | Uncategorized

By Adrián Mendoza En los últimos minutos del compromiso, la Atalanta logró rescatar un punto tras empatarle a la Juventus 2-2, en el estadio Atleti Azurri, por la jornada 34 de la Serie A. La Vechia Signora acariciaba el cetro con el triunfo, sin embargo no pudo sostener el resultado y le da una oportunidad a la Roma […] …read more