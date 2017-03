TopCR | March 17, 2017 | Uncategorized

By Adrián Mendoza En el fútbol siempre se dice que el partido más difícil es el que sigue y eso se cumple para el guardameta costarricense Keylor Navas. Mañana a partir de las 9:15 a.m. el Real Madrid visitará al Athletic Club de Bilbao en San Mamés, uno de los escenarios más complicados en la Liga Española. Una […] …read more