TopCR | April 24, 2017 | Uncategorized

By Adrián Mendoza El Real Madrid está lleno de estrellas, sin embargo la que más brilló en el Clásico Español fue Keylor Navas, quien con sus tapadas salvadoras evitó una humillación por parte del FC Barcelona. Navas demostró que el Real Madrid no ocupa pagar 70 millones de euros para hacerse con los servicios David de Gea, cuando él tiene […] …read more