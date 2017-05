TopCR | May 11, 2017 | Uncategorized

By Graciela Fonseca “Aquí todos somos un equipo”; esa es la trillada frase de los futbolistas para justificar la ausencia de una pieza importante en el equipo. Aunque en Herediano no lo quieran reconocer, la ausencia de Elías Aguilar en la cancha les pesa y les pesa muchísimo. El futbolista es el comandante del medio campo florense. Recibe, distribuye, […] …read more