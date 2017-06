TopCR | June 3, 2017 | Uncategorized

By Pablo Rojas La relación Real Madrid y Costa Rica no se queda solo en Keylor Navas. Es algo que va más allá. En el cuarto gol del Real Madrid, el anotador Marco Asensio corrió a celebrar entre la afición y ahí, en primera familia, había un seguidor con la bandera de Costa Rica. La imagen no pasó […] …read more