TopCR | April 27, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción “En esta ocasión quisiera compartir con las personas esta maravilla de la naturaleza restaurada en Cinchona”. Mario Delgado Chaves tomó la imagen de la catarata que observa en primer plano un tucán mientras come plátanos. Comparta sus fotos con nosotros al correo info@crhoy.com Incluya su nombre completo y una descripción de las imágenes. …read more