June 3, 2017

By Adrián Mendoza Keylor se agarró de Dios, de su familia y recibió el apoyo de los líderes del Real Madrid para sobreponerse a las adversidades y hoy está a las puertas de disputar su segunda final consecutiva en la UEFA Champions League. El tico no pasará desapercibido en Cardiff, pues llega en su mejor momento y dispuesto […] …read more