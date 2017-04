TopCR | April 30, 2017 | Uncategorized

By Joselyne Ugarte La hija mayor de Ricardo Arjona roba suspiros en Instagram. Adria Arjona es la mayor de los hijos del cantautor guatemalteco y ha destacado como actriz en series de televisión como True Detective y Person of Interest. La joven de 25 años es hija del cantante y de la modelo puertorriqueña Leslie Torres. La boricua creció […] …read more