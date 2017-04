TopCR | April 2, 2017 | Uncategorized

By Johel Solano Yo nunca quise dejar de usar drogas, pero quise dejar de sufrir. Al final de mi adicción activa, todo era un infierno. Lloraba todos los días y mi vida se había vuelto oscura. Empecé a ver a otros compañeros que ya no usaban drogas y se veían felices y los busqué. Un buen amigo, Carlos […] …read more