TopCR | February 11, 2017 | Uncategorized

By Adrián Mendoza José Luis Chilavert fue uno de los mejores porteros de la década de los 90 y como no recordarlo por su peculiar juego y ser un goleador. Sin embargo, hoy no es recordado por sus 59 anotaciones, ni por haber marcado un triplete, sino por su increíble cambio físico. El medio inglés The Sun reveló […] …read more