TopCR | May 9, 2017 | Uncategorized

By Silvia Mora El terror y la ciencia ficción llegan a la pantalla grande con la más reciente producción de Alien, Alien: Covenant. Esta es la secuela de la película Prometheus lanzada en el año 2012, ambas dirigidas por Ridley Scott, director británico reconocido por grandes éxitos como Thelma and Louise (1994) y Gladiador (2000). En esta trama, […] …read more