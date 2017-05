TopCR | May 11, 2017 | Uncategorized

By Adrián Mendoza Gianluigi Buffon es noticia en el mundo, pero no por una parada salvadora de las que realiza constantemente en los partidos. El guardameta de la Juventus, finalista de la UEFA Champions League fue fotografiado con un cigarro en su mano izquierda, mientras conducía. La imagen fue revelada por el medio británico Mirror, donde aseguran que […] …read more