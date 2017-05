TopCR | May 29, 2017 | Uncategorized

By Graciela Fonseca ¿Cuál será el futuro de Bryan Oviedo? No lo tiene definido. De momento se concentra en la Selección, un escape mental tras la amarga temporada que vivió con el descenso del Sunderland. El futbolista superó una lesión muscular que lo dejó fuera del equipo inglés por un mes. Antes de cerrar el torneo jugó 2 partidos, […] …read more