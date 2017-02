TopCR | February 27, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción (AFP)- “Si desea organizar el Mundial 2026, Estados Unidos deberá tener cuidado con la política que llevará el país”, declaró el presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, en una entrevista publicada el lunes por The New York Times. “Si jugadores no pueden entrar en el país debido a decisiones políticas o decisiones populistas, […] …read more