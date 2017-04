TopCR | April 29, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción Imagínese tener que subir a una montaña llevando su laptop con las pilas bien cargadas para tratar de tener conexión de Internet, a fin de hacer los pagos, revisar su correo electrónico, confirmar reservaciones, etc, etc. Pues eso, ni más ni menos, tenía que hacer Lana Wedmore, una estadounidense que se vino a Costa […] …read more