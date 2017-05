TopCR | May 2, 2017 | Uncategorized

By Graciela Fonseca No ha terminado la temporada y los rumores de cambios en la portería del Real Madrid incrementan semana tras semana. Diarios en España e Inglaterra hablan de posibles movidas que ayudarían a que el portero David De Gea finalmente se vista de blanco. 1. Salida de Keylor Navas Según el Diario Don Balón, el portero David […] …read more