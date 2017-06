TopCR | June 21, 2017 | Uncategorized

By Yaslin Cabezas Para este miércoles, se esperan condiciones lluviosas como en los últimos días en algunos sectores. Prevén lluvias en horas de la tarde y noche. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), en la mañana se tendrá nubosidad parcial en la mayor parte del país pero no habrá lluvias, mientras que para la tarde se […] …read more