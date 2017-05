TopCR | May 11, 2017 | Uncategorized

By Katherine Castro El fanatismo de algunos costarricenses no conoce límite, sobre todo si se trata de la popular saga creada hace 40 años por George Lucas. De acuerdo con información recopilada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), 1090 ticos tienen nombres inspirados en Star Wars. El más utilizado rinde homenaje a la princesa Leia: 1039 mujeres […] …read more