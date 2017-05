TopCR | May 22, 2017 | Uncategorized

By Adrián Mendoza La surfista nacional Leilanie McGonagle continúa poniendo muy en alto el nombre de Costa Rica a nivel internacional. Este lunes obtuvo la primera medalla para el país, en el Mundial de Surf de la ISA que se disputa en Biarritz, Francia. La nacional con un gran surfing llegó a la gran final, donde no pudo […] …read more