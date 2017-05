TopCR | May 29, 2017 | Uncategorized

By Pablo Rojas El Proyecto de Ley 18.694, conocido como Ley de Extinción de Dominio, es una de las principales apuestas de las autoridades judiciales y policiales para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo, no termina de convencer a todos los sectores y hay quienes señalan ‘excesos’ en sus alcances. La propuesta crearía una jurisdicción especial […] …read more