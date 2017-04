TopCR | April 23, 2017 | Uncategorized

By Adrián Mendoza Limón despertó y llenó de goles al Deportivo Saprissa en el inicio de la Cuadrangular Final del Verano. Los caribeños se llenaron de confianza y golearon 5-1, a los morados en el estadio Juan Gobán. Limón venía de 3 derrotas consecutivas. Sin embargo, el técnico Horacio Esquivel había lanzado un mensaje de que no se […] …read more