TopCR | May 10, 2017 | Uncategorized

By Graciela Fonseca Limón FC cumplió la tarea. El equipo dirigido por Horacio Esquivel se jugaba este miércoles una de sus últimas cartas en la cuadrangular. Derrotó al Santos 1-0 y matemáticamente todavía tiene chance de ganar la cuadrangular… aunque el panorama es complicado. Las bajas en el equipo guapileño pesaron. El conjunto santista no tuvo claridad en su […] …read more