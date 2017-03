TopCR | March 14, 2017 | Uncategorized

By Marcela Villalobos El Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) y los cuatro directivos cooperativos del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop) que fueron destituidos por el Gobierno interpusieron un recurso de amparo contra el decreto que ordenó la intervención del Instituto. El recurso argumenta que el acto ejecutado por el Gobierno es improcedente, dado que no justifica el estado de […] …read more