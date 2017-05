TopCR | May 18, 2017 | Uncategorized

By Josué Alvarado De las 2:00 p.m. a las 3:30 p.m. de este jueves, el Cuerpo de Bomberos atendió 7 emergencias en San José, producto de las fuertes lluvias que azotaron el Valle Central. Dichosamente, tras las inundaciones y los deslizamientos atendidos, no hubo personas heridas. Las emergencias se presentaron en Barrio México, en las cercanías del Hospital […] …read more