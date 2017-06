TopCR | June 4, 2017 | Uncategorized

By Jacqueline Otey A la 1:30 a.m. falleció un hombre de 23 años de edad, de apellido Arias, tras ser herido con arma de fuego, en el centro del Limón. Los hechos se dieron cuando el joven se encontraba en las mesas externas de un bar, momento en que al parecer llegaron tres sujetos encapuchados, le dispararon en varias ocasiones y […] …read more