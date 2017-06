TopCR | June 5, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción La historia se repite año con año, invierno tras invierno, aguacero tras aguacero. Una vez más la capital se inundó la tarde de este lunes, producto de las fuertes lluvias, pero sobre todo, por las alcantarillas que no dieron abasto para soportar la cantidad de agua que cayó en un aguacero corto pero intenso. Este […] …read more