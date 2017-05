TopCR | May 23, 2017 | Uncategorized

By Alfonso Carro Necesariamente debo escribir, una vez más, acerca de las pensiones distintas de las de la Caja Costarricense del Seguro Social; pero hoy no voy a insistir en cuanto a su inconstitucionalidad, sino en cuanto a su insostenibilidad y falta de proporcionalidad. Para comenzar, una lección que nos deja el sistema de pensiones de la Caja […] …read more