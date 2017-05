TopCR | May 14, 2017 | Uncategorized

By Patricia León-Coto Imagínese caminando por un laberinto marcado por piedras redondas de río… No se distraiga. Concéntrese. ¿Quiere viajar hacia su propio centro? ¿Desea liberar su energía? Haga silencio. ¿Sabía usted que uno de los remedios más efectivos contra el estrés y la ansiedad es la práctica de la meditación enfocada mediante caminatas por los denominados […] …read more