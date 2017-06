TopCR | June 5, 2017 | Uncategorized

By Yaslin Cabezas La gente ya no sabe qué inventar para trasegar y hasta vender droga. Sino que lo digan 2 hombres, quienes fueron detenidos este lunes como sospechosos de comercializar alimentos fabricados con marihuana. Se trata de 2 sujetos de nacionalidad costarricense, de apellidos Porras, de 33 años y Vargas de 31 años, ambos sin antecedentes judiciales […] …read more