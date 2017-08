TopCR | August 28, 2017 | Uncategorized

By Graciela Fonseca Salieron enojados, con impotencia. Una vez en el camerino, los ánimos bajaron y fueron 5 los jugadores del Deportivo Saprissa que hablaron tras la derrota en el Clásico Nacional. La política fue no atacar directamente al árbitro Ricardo Montero, a pesar de que no tuvo una buena actuación. Eso sí, dejaron muy en claro que […] …read more