TopCR | April 27, 2017 | Uncategorized

By Johel Solano Queríamos entrevistarla, pero luego de ver todos los comentarios negativos que le lanzaron en Facebook, no quiso exponerse más. Le pedimos entonces que escribiera una carta y que -si se sentía cómoda- la compartiera con nosotros y nuestros lectores. Ella es Lucy, una joven quien el pasado 21 de abril se salvó de ser violada, […] …read more