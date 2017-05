TopCR | May 13, 2017 | Uncategorized

By Jacqueline Otey La organización de la Maratón de San José informó que mañana domingo los accesos a la capital estarán cerrados a partir de las 4 am y que esta medida se levantará cerca del mediodía. En el evento deportivo se espera la participación de más de 2 mil corredores, 15 de ellos son de índole internacional, quienes hoy retiran sus paquetes […] …read more