TopCR | February 9, 2017 | Uncategorized

By Hermes Solano Durante su discurso en la inauguración del proyecto de acueductos en El Cairo de Siquirres, el Presidente Luis Guillermo Solís insistió en la necesidad de los nuevos impuestos para sacar adelante al país. “No pierdo la esperanza de que se apruebe el proyecto fiscal, aunque sea de forma parcial, porque ya el plan completo no […] …read more