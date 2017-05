TopCR | May 16, 2017 | Uncategorized

By Jacqueline Otey Vivimos en el tiempo del Photoshop. Eso equivale a que -en materia de look e imagen- todo se puede arreglar. Esta tendencia la vemos a diario en fotos de portadas de revistas, imágenes de celebridades que lucen fascinantes y obviamente no son así en la vida real. También en nuestros celulares y redes sociales, donde filtros o […] …read more