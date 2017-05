TopCR | May 6, 2017 | Uncategorized

By Johanna Vásquez ¡Qué energía, Costa Rica! Esa fue una de las frases con las que el cantante Marc Anthony saludó, de nuevo, al público costarricense. Con el brío que lo caracteriza, el “flaco de la salsa” volvió a conquistar a sus fanáticos, quienes no se dejaron enfriar por la lluvia y la brisa fresca de esta noche. […] …read more