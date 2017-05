TopCR | May 22, 2017 | Uncategorized

By Graciela Fonseca Keylor Navas terminó el partido con pelo. Pocos minutos después, salió a atender a los periodistas con un look diferente. La imagen de Keylor “pelón” tiene una historia detrás. Ayer en medio de la celebración por el título de Liga, el tico le puso su cabeza a Marcelo. El brasileño fue quien tomó la máquina […] …read more