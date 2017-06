TopCR | June 5, 2017 | Uncategorized

By Pablo Rojas Más de 800 personas halladas culpables por abusar sexualmente a menores no tuvieron que descontar la pena en una celda. Así se desprende de un análisis hecho a partir de las estadísticas recopiladas por el Poder Judicial entre 2010 y 2015. En ese período, unas 2.338 personas fueron condenadas por ese delito. Sin embargo, los tribunales dieron […] …read more